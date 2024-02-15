نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وعد البحري تقترب من ٢ مليون مشاهدة وتوجه الشكر لجمهورها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجاح كبير حققته المطربة وعد البحري بأغنيتها الجديدة عندية التي طرحت منذ عدة أيام واقتربت الأغنية من تحقيق مليوني مشاهدة على اليوتيوب فقط

وعد وجهت الشكر لجمهورها على دعمها والتفاعل بشكل كبير مع الكليب منذ عرضه سواء بالمشاهدة أو بالتعليقات على السوشيال ميديا.



كما حرصت وعد على توجيه الشكر للقائمين على شركة لايف ستايلز ستوديوز على توفير كل الإمكانات لخروج الكليب والأغنية بأرقى صورة مما كان سببا في نجاحها بهذا الشكل

أغنية "عندية" من كلمات سمير زكي والحان عصام كاريكا وتوزيع محمد هارون وانتاج لايف ستايلز ستوديوز والكليب من إخراج فادي حداد.