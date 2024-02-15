آخر مستجدات قضية فاطمة المؤمن

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رياض - احمد صلاح - رفضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، الخميس، إخلاء سبيل الفاشينستا، فاطمة المؤمن، مجددا، وأجَّلت المحاكمة إلى جلسة 14 مارس/آذار المقبل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.



وجاء تحديد جلسة الإستئناف بعد أن قدمت فاطمة طلب استعجال قبل جلسة 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.



وقال حساب "المجلس" عبر منصة "إكس" حينها، "الفاشينيستا فاطمة المؤمن تستعجل جلسة الاستئناف بعد تحديدها في 14 يناير 2027 لنظرها في أقرب وقت وتطالب بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة".



وكان المحامي الكويتي عبد الله إسكندر محامي ضحايا حادث فاطمة المؤمن، قد كشف من قبل لـ"فوشيا" عن مطالب ضحايا الحادث، قائلاً: في الوقت الحالي، ننتظر حكم الاستئناف حتى يصبح الحكم نهائيًا، ثم بعد ذلك نقوم برفع الدعوى المدنية، ونطالب فيها بالدّية الشرعية.



ويعود تاريخ قضية فاطمة المؤمن، إلى يوم الخميس 24 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عندما وقع حادث سير على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، أسفر عن وفاة 3 أشخاص، ونجاة شخص واحد.



وبعد أيام، أعلنت السلطات الكويتية اسم فاطمة المؤمن، التي احتجزتها السلطات الأمنية للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم، هي: القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.



وكانت محكمة الجنح الكويتية قضت في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات مع سحب رخصة القيادة منها لسنة، في قضية القتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري .