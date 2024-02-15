انت الأن تتابع خبر منى زكي تجسد شخصية أم كلثوم في فيلم الست والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخوص النجمة المصرية منى زكي خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، بعدما تقرر أن تؤدي بطولة فيلم بعنوان "الست" يحكي قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، على أن يتولى كتابته أحمد مراد، وإخراجه مروان حامد.



ومن المنتظر أن تقدم منى شخصية أم كلثوم بصورة جديدة ومُختلفة، عما قدمته الفنانة صابرين العام 1999، وكذلك الفنانة فردوس عبدالحميد في عمل آخر.



وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحافي عقد في القاهرة إن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الأفلام التي سيتم دعمها من صندوق "Big Time" الاستثماري والمخصص برفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، بمشاركة كبار نجوم الفن في الوطن العربي.



كما كشف آل الشيخ أن الأفلام التي ستحظى بدعم صندوق "Big Time" الاستثماري، هي "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، و"صعيدي في الجامعة الأمريكية 2" لمحمد هنيدي، وفيلم "المنجم" بطولة عمرو يوسف، وفيلم "رماح" بطولة آسر ياسين، وفيلم "كوتة" بطولة كريم عبد العزيز.



بالإضافة إلى أفلام "الفيل الأزرق 3"، و"شغل كايرو"، لنانسي عجرم في أول مشاركة تمثيلية لها تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر، و"إكس مراتي" من بطولة تايسون وأمينة خليل، و"الرشيدي والبغبغان"، و"البحث عن فضيحة"، و"الشنب" بطولة ليلى علوي وسوسن بدر، وعدة أفلام لأحمد السقا .