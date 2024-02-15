انت الأن تتابع خبر نجوم الفن يعلقون على قصف الإحتلال لمدينة رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق عدد من نجوم الفن على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف النازحين في مدينة رفح مؤخرًا، وتسبب بإستشهاد أكثر من مئة شخص نصفهم من الأطفال، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .



أيتن عامر



واصلت الفنانة أيتن عامر، دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "لا تحرقوا رفح بالصمت والنسيان، انقذوا رفح".



نسرين طافش



أعربت الفنانة نسرين طافش عن غضبها الشديد، وكتبت على حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "شو فيه، إيش بيصير، إللي صار في غزة عادي؟، أهل غزة بيموتوا الناس مش عارفة وين تروح، كل الأماكن مستهدفة، مافيه مكان ما فيه أي بقعة في غزة مش مستهدفة، كل يلي بينشروه أماكن أمنه، كذب بكذب".



إيمان العاصي



نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لأحد ضحايا القصف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اسمه مالك، أشقر، وعيونه حلوة، نزح مع عائلته من غزة لرفح، عاش 129 يوم خايف من الصاروخ، لحد ما جه الفجر وقتله مع عائلته".



أكرم حسني



نشر الفنان أكرم حسني، صورة سوداء، مكتوب عليها "رفح"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" .