نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لمسلسل أشغال شقة قبل عرضه على mbc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل أشغال شقة البوستر الدعائي للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، بطولة الفنان هشام ماجد، ومن المقرر عرضه على mbc ومنصة شاهد في رمضان.

هشام ماجد يروج لـ مسلسل «أشغال شقة»

سبق، وروج الفنان «هشام ماجد» بالبوستر الرسمي لمسلسل« أشغال شقة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علق قائلا:«توكلنا علي الله، أشغال شقة رمضان ٢٠٢٤، الذي يخوض بو المارثون الرمضاني لهذا العام.

قصة مسلسل «أشغال شقة»

تدور أحداث مسلسل «أشغال شقة» في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد وأسماء جلال، ويجسد هشام شخصية طبيب شرعي، بينما تجسد أسماء شخصية إعلامية، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويعرض في موسم رمضان الدرامي 2024.

أبطال مسلسل «أشغال شقة»

مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، ومن المقرر أن يتكون مسلسل "أشغال شقة" من 15 حلقة ويدور في إطار كوميدي، ويعرض في موسم رمضان الدرامي 2024.

آخر أعمال هشام ماجد

وكان آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أحدث أعمال المخرج معتز التوني

وأيضا بدأ المخرج معتز التوني تصوير أول مشاهد فيلم إكس مراتي، بطولة هشام ماجد، ومحمد ممدوح، حيث ينتمي العمل لنوعية الأفلام الكوميدية، ونشر معتز التوني صورة الكلاكيت الخاص بفيلم إكس مراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليه قائلا: الحمد لله بدء تصوير فيلم X مراتي، يا رب اكرمنا.

