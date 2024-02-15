نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قلبي فرحتوني.. أحمد سعد يشارك سعادته مع جمهوره من حفل هلا فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المطرب أحمد سعد جمهوره ومتابعيه مجموعة صور أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا برفقة المطربة أصالة مساء أمس بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب ضمن فعاليات هلا فبراير الكويت.

ونشر أحمد سعد الصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليها معلقًا: "Valentine’s Concert in Kuwait

من حفل عيد الحب في مهرجان هلا فبراير بالكويت".

وأضاف: "شكرًا على اليوم اللي كله حب وترحيب ميتوصفش من جمهور عظيم.. من قلبي فرحتوني واسعدتوني".





سعادة أصالة بنجاح أغنية سبب فرحتي

وأعربت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن سعادتها بطرح أغنية سبب فرحتي بالتعاون مع أحمد سعد.

وقالت أصالة: "هديتنا إلكم أنا وحمّودي غنيه قوامها حُبّ وصداقة ووفا غنّيناها ونحنا الاتنين أقرب أصحاب".

وتابعت: لكلّ حبيبين عرفوا يمشوا طريق المحبّه يسندوا بعض يوفوا بعض يسعدوا بعض لكلّ إنسان من أهلنا غمرنا حب وبالأيام الصعبه كانوا إلنا الدوا لكلّ الأصحاب اللي خلّوا الوقت أدفى وأمتع للحياة اللي كلّ مابيزيد إمتحانها صعوبه بنسهلها بالحب، وشوفي أحلى من الحب نحتفل فيه وخصوصًا لمّا نكون نحنا أهله".







أغنية سبب فرحتي







أغنية سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد، من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإشراف عام فايق حسن، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.







كلمات أغنية سبب فرحتي







جائت كلمات الأغنية: يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك، انت ألامان وباختصار لو كله مال، بسند عليك، انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري، انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك، انا كنت مين، قبل اما اشوف عينِك والين، قبل اما تيجي تنوري، قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتين، بتهوني الوقت الحزين، يا حبيبتي واما بتضحكي، بتحلّي ف عنيا السنين

