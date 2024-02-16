تعرف على توقعات برج القوس الجمعة 16 فبراير 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج.

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

توقعات برج القوس اليوم 16

على الصعيد المهني

إذا كنت تركز على عملك، فسوف تضع حياتك الخاصة في الخلفية. لا تدع الاقتصاد يحكم وجودك

على الصعيد العاطفي

إذا شعر شريكك أنك لا تلبي توقعاته، أجبره على أن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار بجانبك. وإذا رحل فهو أفضل.

على الصعيد الصحي

الترقية تنطوي على المزيد من المسؤوليات، وإذا لم تتمكن من الوفاء بواجباتك، تقبل القيود الخاصة بك وإفساح المجال لشخص آخر.