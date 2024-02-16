القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان 2024..تعرف على شخصية ملك قورة في مسلسل بيت الرفاعي..تعاقدت النجمة ملك قورة على المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل بيت الرفاعي مع النجم أمير كرارة، والتي تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار اجتماعي شعبي.

وكشفت ملك قورة عن تفاصيل الشخصية التي ستقدمها في مسلسل بيت الرفاعي من خلال تصريحات صحفية، حيث قالت إنها سوف تجسد

شخصية فتاة اسمها رقية وهى شقيقة أمير الصغرى وتعاني من مرض الهيموفيليا الأمر الذي يجعل حياتها تمر بالعديد من الأزمات.

مسلسلات رمضان 2024..أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي كل من أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، عايدة رياض، ملك قورة، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.



آخر أعمال ملك قورة في الدراما

تألقت النجمة ملك قورة في حكاية "ماتيجي نشوف"، المأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفي محمود، والتي تم عرضها عبر شاشة قنوات ON، وحظيت ملك على إشادات كثيرة من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك به طارق صبري، إسلام جمال، نهى عابدين، نبيل عيسى، أحمد جمال سعيد، وراندا عبدالسلام، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.



أعمال تحضر لها ملك قورة في الفترة الحالية

تواصل ملك قورة تصوير مشاهدها في فيلم جوازة توكسيك من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تظهر ملك خلاله بشخصية ابنة نسرين طافش وتامر هجرس، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

.