نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة شاهد تطرح البوستر الدعائي لـ مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة شاهد الرقمية البوستر الدعائي الخاص بمسلسل "خالد نور وولد نور خالد" عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت المنصة: “بيقولوا كل البيوت فيها مشاكل.. بس معقول بتكون كوميدية زي اللي هنشوفها.. في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، يعرض في رمضان حصريًا على Shahid.. أقوى النجوم وأضخم الأعمال في مكان واحد”.

قصة مسلسل خالد نور وولده نور خالد





وتدور أحداث العمل حول الخلافات الزوجية والأسرية في إطار كوميدي لايت ويعرض في 15 حلقة عبر قناة MBC ومنصة شاهد، العمل من تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد





المسلسل بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين.

ويعتقد الفنان شيكو في أحداث المسلسل أن الفنان كريم محمود عبد العزيز هو والده وذلك في إطار من الكوميديا.

تفاصيل مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ”







يشارك في بطولة مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ” كريم محمود عبدالعزيز، وشيكو دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج محمد أمين، في أول تجربة إخراجية له في الدراما.



ويجسد كلًا من الفنان محمود عبد العزيز وشيكو شخصيتي المهندس خلال أحداث العمل الذي يناقش المشاكل الزوجية.



ما هي آخر أعمال الفنان كريم محمود عبدالعزيز ؟







شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز مؤخرًا في فيلم “ بيت الروبي ” الذي تم عرضه في صيف 2023 وحقق نجاح كبير،وشارك في بطولته كريم عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي.



ما هي آخر أعمال الفنان شيكو ؟







شارك الفنان شيكو مؤخرًا في السينما بفيلم “ابن الحاج أحمد”، من تأليف محمد وأحمد محي وإخراج معتز التوني وشارك في العمل كل من: سيد رجب، صبري فواز، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، وإسماعيل فرغلي

