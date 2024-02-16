بعد نجاح مسلسل "بين السطور".. صبا مبارك تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة صبا مبارك تريند موقع التغريدات إكس "تويتر سابقًا" واحلت المركز الأول في صدارة موقع إكس، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته بأحدث أعمالها الدرامية والذي يعرض حاليًا وهو مسلسل بين السطور.

أحداث مسلسل بين السطور

يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.

تفاصيل قصة مسلسل بين السطور

أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته دراميًا وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج، ويُعرض على MBC1، وعلى منصة "شاهد".

مواعيد مسلسل بين السطور

ويذكر أن الدراما الاجتماعية "بين السطور" يعرض على MBC1، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية، على MBC العراق، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت العراق، تُعرض الدراما الاجتماعية "بين السطور" على شاهد مجانًا بعد الشاشة.

مشاركة صبا مبارك في رمضان 2024

جدير بالذكر إنه تستأنف صبا مبارك حاليًا تصوير مسلسل لحظة غضب والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، ونشرت منصة watch it على صفحتهم الرسمية بفيسبوك، وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من كواليس مسلسل "لحظة غضب".

ونشرت المنصة عددًا من الصور لأبطال المسلسل، ومنهم صبا مبارك، ناردين فرج، محمد شاهين، علي قاسم.

وكتبت المنصة: "من كواليس مسلسل "لحظة غضب"، مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCHIT الأصلية في رمضان حصريًا على WATCH IT".

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانة صبا مبارك، عددًا من الفنانين منهم محمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبد الرحمن ومحمد فريد وناردين فرج.