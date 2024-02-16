محمد رحيم يطرح كليب "بزن وأرن" مع هايدي موسى (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد رحيم منذ ساعات قليلة أغنية جديدة بعنوان "بزن وأرن" مع الفنانة الشابة هايدي موسي وجاءت هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب وقد طرح الكليب عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديو الشهير يوتيوب.

والأغنية من كلمات مصطفي حسن وألحان محمد رحيم وتوزيع نور، وفكرة محمد رحيم.

ويعد ديو "بزن وأرن" هو الأول الذي يجمع هايدي موسى بالملحن والفنان محمد رحيم.

بوستر كليب بزن وأرن

ما هي آخر أعمال محمد رحيم؟

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رحيم هي أغنية "سقعة يناير" الذي تمكنت من تحقيق نجاح باهر واسع النطاق. حيث حظيت الأغنية بإعجاب واستحسان الجماهير وانتشار واسع عبر الإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

تميزت "سقعة يناير" بأداء صوتي رائع يجمع بين العاطفة والقوة، حيث تمكن محمد رحيم من نقل رسالة الأغنية بكل تفاصيلها ومشاعرها ببراعة فائقة، وقد ابتكر رحيم أيضًا اللحن الرائع الذي يأسر الأذهان ويجذب الاهتمام.

محمد رحيم

تعبر كلمات الأغنية عن قصة حب مليئة بالعواطف الجميلة والتي تلامس قلوب المستمعين من مختلف الأعمار والثقافات.

وبفضل هذه الرسالة القوية والأداء المتقن، استطاعت "سقعة يناير" أن تخطف قلوب الجماهير في الوطن.

ما هي آخر أعمال هايدي موسي؟

يشار إلى أن هايدي موسى طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان «حفلة فرفشة» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وعدد من المنصات الموسيقية.

هايدي موسي

أغنية «حفلة فرفشة» من كلمات شادي نور والحان محمد يحيى واخراج زياد خوري، إذ تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وصُورت في لبنان.