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ريهام حجاج من كواليس "صدفة": "أنا مينفعش أغنى.. وأحلي صدفة هي مقابلتي لزوجي"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج من كواليس "صدفة": "أنا مينفعش أغنى.. وأحلي صدفة هي مقابلتي لزوجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت الفنانة ريهام حجاج لقاء خاصا علي قناة DMC خلف كواليس مسلسل "صدفة"، الذي من المقرر عرضه في سباق رمضان لعام 2024.

 

وخلال اللقاء، واجهت ريهام حجاج عددًا من الأسئلة الكوميدية وقدمت إجابات طريفة، حيث أشارت إلى أن أحلى صدفة في حياتها كانت لقاء زوجها، وأكدت عشقها للصدف دون ترتيب محدد، وفيما يخص طلب الغناء منها، ردت بتعبير "أنا مينفعش أغنى".

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أحداث مسلسل صدفة

 

تأتي قصة مسلسل صدفة الذي ينافس في دراما رمضان، من خلال فتاة اسمها صدفة عجيبة، تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي.

 

وتتصاعد الأحداث في إطار مشوق ملئ بالمفاجآت، في ظل محاولات كشف تفاصيل حياة الفتاة صدفة وما يحيط بها من غموض، وهل سيقوم فؤاد مهران بالتعامل معها أو محاولة إيذاءها؟ خصوصًا إذا كان الأمر له علاقة بابنته الصغيرة، وسعيه لمعرفة ما الذي يجمع بين الابنة وصدفة، ولماذا تتدخل الأخيرة في حياتهم، وهل هناك أسرار خطيرة أصبحت على علم بها؟

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أبطال مسلسل صدفة 

 

يشارك في بطولة مسلسل صدفة سلوى خطاب، ميار الغيطي، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج شركة فانتدج.

مريم الجابري

مريم الجابري

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