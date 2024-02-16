نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تروج لشخصية ابنة شقيقتها في "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة إلهام شاهين البوستر الرسمي لابنه شقيقتها إلهام صفي الدين في مسلسل “ إمبراطورية ميم” من خلال حسابها الشخصي على موقع 'إنستجرام ".

واكتفت بنشر البوستر دون وضع تعليق، فيما أعرب متابعوها عن حماسهم للدور.

بدأت الأعمال الدرامية تكشف الستار عنها تزامنًا مع اقتراب موسم شهر رمضان الكريم، حيث شهد هذا الموسم منافسة قوية بين كبار النجوم.

طرحت منصة watch it، البوستر الدعائي الرسمي الثاني لـ مسلسل «إمبراطورية ميم»، والذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المُقبل 2024.

وظهر الفنان خالد النبوي على البوستر الرسمي وهو يرتدي بدلة ويبدأ البرومو بخالد النبوي، الأب وهو نائم على سريره في هدوء، وفجأة يقتحم هذا الهدوء أبناؤه، بصياح «بابا»، ثم يدخل النبوي بصوته وهو يقول: «أنا مختار أبو المجد، قررت أبني إمبراطورية، إمبراطورية ميم».

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين المخرج محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في إمبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.