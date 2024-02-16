نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تنشر البرومو الرسمي لمسلسل "أمير العوامري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة مي سليم البرومو الرسمي لمسلسل “ أمير العوامري” من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت مي سليم:' أمير العوامري في رمضان أن شاء الله.

“أمير العوامري”

يخوض هاني سلامة السباق الرمضاني بمسلسل "أمير العوامري" وتشاركه في العمل كل من مي سليم وميرهان حسين وغيرهم من النجوم.

تظهر مي سليم ضمن الأحداث بدور سيدة تعمل في الاستثمار، ومع مرور الأحداث تذهب للفنان هاني سلامة الذي يملك شركة "العوامري" للاستثمار كي تتعامل معه ولكنها تقع في غرامه وتحاول اللعب عليه وتتزوج منه ويقوم بطلاق زوجته وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة ميرهان حسين.

وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل الذنب الذي انتهى من تصويره مؤخرا مع عدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه في 10 حلقات، ويشارك فيه كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

روجت الفنانة مي سليم لدورها في مسلسل “ سر إلهي” المقرر طرحه في رمضان المقبل.

وكتبت مي سليم: مسلسل “ سر إلهي” رمضان ٢٠٢٤.