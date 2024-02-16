نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج محمد شاكر خضير: تجربتى مع منى زكي مبهرة وسأظل أتذكر "تحت الوصاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت إنجي علي،، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، عبر برنامج «أسرار النجوم»، المخرج محمد شاكر خضير، للحديث عن أبرز أعماله الفنية.

وتحدث محمد شاكر خضير عن مسلسله «تحت الوصاية» الذي عرض في رمضان الماضي من بطولة الفنانة منى زكي: قائلا: «عمل سأظل أتذكره طوال حياتي، وبمجرد ما عرض عليّ القصة من قبل شركة الإنتاج لم أصدق أن هذه المواقف تحدث بالفعل للسيدات في المحاكم وحاولت أحكيها كما كان وقعها عليّ كبير جدا، وقانون الوصاية فيه أمور كثيرة مهم نتحدث عنها، وهذه القضية لمستني جدا وتحمست لتقديمها».

وأضاف: «مررنا برحلة طويلة مع القصة حتى وجدنا التناول الخاص بالسيدة المتزوجة من رجل صياد ويعمل في البحر والتصوير كله كان في ظروف قاسية جدًا، وكنت محظوظا في المسلسل بعملي مع فريق قوي جدا في كل أقسامه وكلنا كنا نعمل على نفس الوتيرة وهذا أحد أسرار نجاح العمل».

وتطرق محمد شاكر خضير للحديث عن تعاونه مع الفنانة منى زكي، قائلا: «تجربتي معها مبهرة وعمري ما أنساها وأصبحنا أصدقاء جدا بعد المسلسل، وعلى مستوى الشغل هي موهبة ليس لها آخر، وتعبت جدا ومن أكثر اللحظات المفرحة لما رأيت رد الفعل على أدائها بعد نهاية العمل وعمرها ما رفضت تقديم أي مشهد، هي إنسانة جدا لأبعد الحدود، وعمري ما أنسى تجربتي مع منى زكي في تحت الوصاية».

وعن نهاية المسلسل الصادمة وسجن الأم، قال: "ظهرت كما أردت وصنعت حوار صحي جدا، وظهر فريقين بين مؤيد ومعارض لحبسها، ولكن من وجهة نظري لم يكن ينفع تنجح، وكلنا رأينا أنها النهاية الصحيحة التي اتفقنا عليها من البداية"