نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Watch it تطرح الإعلان التشويقي لمسلسل "فراولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة watch it الإعلان التشويقي لمسلسل “ فراولة ” من بطولة الفنانة نيللي كريم المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وعلقت المنصة على الفيديو: " فراولة، قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه.. انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة على WATCHI it".

أبطال مسلسل “ فراولة ”

يشارك في بطولة مسلسل “ فراولة ” الفنانة نيللي كريم والفنانة شيماء سيف، و الفنان صدقى صخر، والفنان أحمد فهيم، والفنانة علا رشدى، والفنانة جيلان علاء، الفنان تونى ماهر، الفنان حجاج عبدالعظيم، الفنانة دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

فراولة

آخر أعمال نيللي كريم

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مسلسل “ عملة نادرة” والتي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وحصد عدة جوائز من عدة مهرجانات مختلفة.

أبطال مسلسل “ عملة نادرة”

المسلسل كان من بطوبة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.