دنيا ماهر تروج لدورها في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة دنيا ماهر لمسلسل “ خالد نور وولده نور خالد” من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت دنيا ماهر: “خالد نور وولده نور خالد في رمضان”.

"خالد نور وولده نور خالد"

ويعرض خلال السباق الرمضاني لعام 2024 مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو ودنيا ماهر، وآية سماحة وشريف رمزي ويظهر الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف، والمسلسل من إخراج محمد أمين.

وتدور أحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" في إطار إجتماعي كوميدي وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة، يجسد كلًا من الفنان محمود عبدالعزيز وشيكو شخصيتي المهندس خلال أحداث العمل الذي يناقش المشاكل الزوجية، وتظهر الفنانة دنيا ماهر زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر عرض المسلسل عبر قناة MBC

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز مؤخرًا في فيلم “ بيت الروبي ” الذي تم عرضه في صيف 2023 وحقق نجاح كبير،وشارك في بطولته كريم عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي.

شارك الفنان شيكو مؤخرًا في السينما بفيلم “ابن الحاج أحمد”، من تأليف محمد وأحمد محي وإخراج معتز التوني وشارك في العمل كل من: سيد رجب، صبري فواز، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، وإسماعيل فرغلي

كما شارك شيكو في مسلسل اللعبة 4، عبر الذي تم عرضه عبر منصة شاهد، وشارك في بطولته هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، ومحمد التاجي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني، ومن المقرر أن يبدأ التحضير للجزء الخامس من العمل بعد موسم رمضان 2024.