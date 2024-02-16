نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المتحدة" تروج لمسلسل "إمبراطورية ميم" بنشرها البوسترات الخاصة للأبطال (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي نشر الوسترات الخاصة بمسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوى، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل إمبراطورية ميم

ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.