نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي وأحمد أمين ضيوف شرف مسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتبقي أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لهذا العام ويوجد العديد من الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني 2024 وتتنوع ما بين المسلسلات الدرامية القصيرة والمسلسلات الدرامية ذات الثلاثون حلقة.

ويشارك الفنان أكرم حسني هذا العام بمسلسل جديد ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة ويحمل اسم "بابا جه"، ويغلب عليه الطابع الكوميدي ويظهر معه في المسلسل ضيوف شرف في أغلب الحلقات ومن أبرز النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف هم كلًا من الفنان كريم فهمي والفنان أحمد أمين.

تفاصيل مسلسل "بابا جه"

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

أبطال مسلسل "بابا جه"

يشارك في بطولة مسلسل “ بابا جه ” الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة فريال يوسف، الفنان محمود البزاوى، الفنان محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد والطفلة لافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

آخر أعمال الفنان أكرم حسني

وشارك أكرم حسني في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل صلاح التلميذ وهو عمل إذاعي، من بطولة شيري عادل، مصطفى غريب، عمرو عبد العزيز، إبرام سمير، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدي، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

شارك كضيف شرف بأحداث الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" إلى جانب عرض مسرحيته "حتى لا يطير الدكان" في المملكة العربية السعودية، كما عرض له مؤخرًا ضمن موسم أفلام الصيف الماضي، فيلم "العميل صفر"، وحظي الفيلم أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، وشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده