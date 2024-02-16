حسام حبيب يستعد لطرح أغنية "كدابة" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو أغنية الفنان حسام حبيب الجديدة "كدابة".

ونشرت "روتانا" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطعًا موسيقيًا ترويجيًا للأغنية المتوقع طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، على منصات الأغاني المختلفة، وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكتبت: "جديد الفنان حسام حبيب، كدابة، قريبًا".

اغنية "كدابة"، غناء حسام حبيب، كلمات: ‫عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع موسيقي أمين نبيل، من إنتاج شركة روتانا.

وقد روج الشاعر عمرو المصري لأغنية "كدابة" عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر المقطع وعلق عليه قائلًا: "كدابة قريبًا من كلماتي مع الفنان حسام حبيب".

استوري عمرو المصري

عودة حسام حبيب للساحة الفنية بعد غياب

ويعود حسام حبيب للساحة الغنائية مرة أخرى، بعد فترة غياب بسبب المشاكل والأزمات المتلاحقة بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال فترة زواجهما.

ويستعد حسام حبيب لإطلاق الألبوم الأول له بعد الانفصال عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، والذي يتضمن 10 أغانٍ من ضمنها، كدابة، وجع الفراق، حد في حياتي، وصوت مزيكا.

حسام حبيب يثير حيرة الجمهور

والجدير بالذكر أن الفنان حسام حبيب يثير حيرة الجمهور بعد نشره برومو أغنية "كدابة" وذلك بعد انتشار اخبار في الأيام الماضية تفيد بعودة شيرين وحسام حبيب مرة أخري، ولكن قد صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية تنفي عودتها إلى حسام حبيب وأن كل ما يجمعهم حاليًا هو العمل والصداقة.

زواج وانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يذكر ان شيرين عبد الوهاب قد تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق المطربة شيرين من حسام حبيب بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة.