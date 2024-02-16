بمشاركة الكينج منير.. تركي آل الشيخ يعلن عن أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن أولي حفلات "ليالي سعودية مصرية".

وستقام أولي حفلات هذه السلسلة يوم الأحد المقبل الموافق 18 فبراير الجاري، وسيشارك بالحفل عدد من الفنانين المصريين والسعوديين.

تركي آل الشيخ

تفاصيل حفل “ليالي سعودية مصرية”

وسيشارك بالحفل الفنان محمد منير داخل دار الأوبرا المصرية، وشيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس وتقام هذه الحفلة يوم الأحد المقبل، الموافق 18 فبراير، بعدما تم تأجيلها حيث قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ من قبل إقامة الحفل غدًا السبت.

محمد منير

شيرين عبد الوهاب

ماجد المهندس

تركي آل الشيخ يجتمع بعدد من الشعراء والملحنين

وفي سياق متصل يذكر أنه قد نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة له رفقة مجموعة من الشعراء والملحنين أبرزهم: «عمرو مصطفى وعزيز الشافعي وخالد تاج الدين وتامر حسين ونادر حمدي وبهاء الدين محمد وآخرين».

وعلق على الصورة قائلا: «سعيد بلقائكم».

منشور تركي آل الشيخ

وتاتي لقاءات تركي ال شيخ في زياراته لمصر لبدء مشورع تعاون فني كبير بين مصر والسعوديه ووفي اطار موسم الرياض ومهرجان العلميين

كما تم انشاء صندوق لرعايه وانتاج افلام خليجيه وسعوديه ومصريه ضخمه واقامه عدد من المسرحيات علي مسارح المملكه

مني زكي وفيلم السيرة الذاتية لـ كوكب الشرق أم كلثوم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتأسيس صندوق big time، أن الفنانة منى زكي سوف تبدأ خلال الأيام القادمة التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.