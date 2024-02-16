نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. Watch it تروج لمسلسل "صدفة" ببوستر لكل بطل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منصة "Watch it" حملة التسويق لمسلسل "صدفة"، للفنانة ريهام حجاج، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني 2024.

ونشرت منصة Watch it بوسترات جديدة للمسلسل، حيث يظهر كل بطل في بوستر خاص به، ويأتي هذا المسلسل من إبداع أمين سلامة وتوجيه سامح عبد العزيز.

أحداث مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي مشوّق ومثير، على مدار 30 حلقة مثيرة للاهتمام. ستقوم ريهام حجاج بدور فتاة تدعى صدفة، وهي معلمة في إحدى المدارس. ستتأثر حياتها بطريقةٍ غريبة بسلسلة من الأحداث العابرة للحظة تقودها إلى مفترق طرق غريب، حيث ستدخل في علاقات مع شخصيات مختلفة ومثيرة للاهتمام.

تأتي قصة مسلسل صدفة الذي ينافس في دراما رمضان، من خلال فتاة اسمها صدفة عجيبة، تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي.

أبطال مسلسل صدفة

يشارك في بطولة مسلسل صدفة سلوى خطاب، ميار الغيطي، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج شركة فانتدج.