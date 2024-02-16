فن ومشاهير

تعرف على تردد قنوات روتانا الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تردد قنوات روتانا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزايد بحث المشاهدين عن الترددات الجديدة لشبكة قنوات روتانا خاصةً روتانا سينما، فيما يكشف “دوت الخليج الفني” أحدث الترددات في 2024

ترددات قنوات روتانا 

ترددات قنوات روتانا الجديدة في عام 2024


تردد قناة روتانا كلاسيك نايل ساتتردد القناة: 11226. الاستقطاب: رأسي. معدل الترميز: 27500.

 

روتانا خليجية من خلال التردد التالي 11295. الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500.

 

روتانا سينما: القمر الصناعي: النايل سات التردد: 12226. معدل الترميز: 27500  الاستقطاب: أفقي تصحيح الخطأ: 5\6..

  • كما يمكن متابعة القناة على قمر عرب سات من خلال التردد التالي 11843. الاستقطاب: أفقي  معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

 

روتانا كوميدي التردد: 12341 الاستقطاب: أفقي معدل الرمز: 27500 التصحيح: ¾

 

قناة روتانا موسيقي: 

تردد قناة روتانا موسيقى 2024 على النايل سات

التردد: 12226 (H)

معدل ترميز الرموز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

 

تردد قناة روتانا موسيقى 2024 على عرب سات HD

التردد: 12341 (H)

معدل ترميز الرموز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة روتانا موسيقى على ياه سات

التردد: 12054 (H)

معدل ترميز الرموز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا