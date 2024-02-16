نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تردد قنوات روتانا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزايد بحث المشاهدين عن الترددات الجديدة لشبكة قنوات روتانا خاصةً روتانا سينما، فيما يكشف “دوت الخليج الفني” أحدث الترددات في 2024 ترددات قنوات روتانا ترددات قنوات روتانا الجديدة في عام 2024

تردد قناة روتانا كلاسيك نايل ساتتردد القناة: 11226. الاستقطاب: رأسي. معدل الترميز: 27500. روتانا خليجية من خلال التردد التالي 11295. الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500. روتانا سينما: القمر الصناعي: النايل سات التردد: 12226. معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي تصحيح الخطأ: 5\6.. كما يمكن متابعة القناة على قمر عرب سات من خلال التردد التالي 11843. الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4\3. روتانا كوميدي التردد: 12341 الاستقطاب: أفقي معدل الرمز: 27500 التصحيح: ¾ قناة روتانا موسيقي: تردد قناة روتانا موسيقى 2024 على النايل سات التردد: 12226 (H) معدل ترميز الرموز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: SD تردد قناة روتانا موسيقى 2024 على عرب سات HD التردد: 12341 (H) معدل ترميز الرموز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD تردد قناة روتانا موسيقى على ياه سات التردد: 12054 (H) معدل ترميز الرموز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: SD