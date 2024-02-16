نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أغنية "عربي".. محمد رمضان يحرج إسرائيليًا ويؤكد: "فلسطين حرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الفنان محمد رمضان عن التعليق الخاص بشخص إسرائيلي حول أغنيته العربية الجديدة، التي حققت شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

ورد محمد رمضان على تعليق الإسرائيلي على أحدث كليباته: “أنا لست كما يقولون، ولكن تحيا إسرائيل”، ليرد عليه الفنان ويضعه في موقف محرج، إذ قال: “لقد قدمت تعليقك في الأعلى لأنني أريد أن أخبرك أن فلسطين حرة، الأمر الذي جعل الإسرائيلي يحذف تعليقه، ولكن نشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، هذا التعليق، وكتب عليه: ”وده طبعا قبل ابن العم ما يمسح تعليقه.. عربي والحمد لله".

و أوضح محمد رمضان موقفه من الانتقادات التي وجهت له بسبب أغنيته الجديدة "عربي"، حيث نشر فيديو على حسابه في إنستجرام من خلاله تلك الشائعات المنتشرة منذ إصداره أغنية عربي وقال فيه: برد على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي للشباب اللي بتقول إني مذكرتش كلمة فلسطيني، لا طبعا قولت فلسطيني وبقول مصر نور عيني، عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني، فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان لأن في بعض الدول مقدرتش أقولها وبيربطنا بيهم عروبة ودم واحد زي موريتانيا وجيبوني.

وأكد محمد رمضان أن الدول العربية لا تزال متماسكة، مشيدًا بالتعاون مع منتج الأغنية وثقته في نجاحها، مؤكدًا على الوحدة العربية وسعادته بالمشاركة في هذا المشروع مع شركاء مثل فيوتشر ومساري.