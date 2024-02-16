تعرف على القنوات الناقلة للحلقة 58 من مسلسل "طائر الرفراف"

القاهرة - محمد ابراهيم - دائمًا يبحث متابعي ومحبي المسلسلات التركية عن موعد والقنوات الناقلة لمسلسلاتهم المفضلة أبرزها مسلسل “ طائر "الرفراف” فيما يكشف دوت الخليج الفني عن موعد الحلقة 58 من المسلسل والقنوات الناقلة وتردداتها.

مسلسل طائر الرفراف

قنوات الناقلة لمسلسل “ طائر الرفراف”

قناة star tv: ترك سات.. 12209، 300، آلي

كذلك قناة mbc 4: ترك سات 12209 3000 أفقي آلي

منصة شاهد.

أبطال مسلسل “ طائر الرفراف”

شارك في بطولة مسلسل “ طائر الرفراف” عفراء ساراتش أوغلى، إمري التوغ، جانسو باكير، ميرت رمضان ديمير، غولسين سانتير اوغلو، اوزنور سيرتشيلار، بيريل بوزام، بوتشي بوسه كهرمان، شيتين تيكندور، هوليا ديار، دوغوكان بولات، يجيت تونكاي.

أحداث مسلسل “طائر الرفراف”

دارت أحداث مسلسل حول شخص يدعى فريد، عضو في عائلة مرموقة في عينتاب، بفجوره وفساده. يقترح الآغا تزويجه للتخلص من سلوكه السيء، ويختار له الزواج من سيران، فتاة من عائلة أخرى مرموقة. تتعقد الأمور بشكل غير متوقع، مما يثير بداية قصة مسلسل "طائر الرفراف" الشيقة.