خلال زيارته مصر.. تركي آل الشيخ ينشر صورة رفقة الشعراء والملحنين

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته بمجموعة من الشعراء والملحنين كان من أبرزهم: «عمرو مصطفى وعزيز الشافعي وخالد تاج الدين وتامر حسين ونادر حمدي وبهاء الدين محمد وآخرين».

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على الصورة قائلا: «سعيد بلقائكم».

منشور المستشار تركي آل الشيخ

تفاصيل سلسلة حفلات “ليالي سعودية مصرية”

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن أولي حفلات "ليالي سعودية مصرية" وستقام أولي حفلات هذه السلسلة بالفنان محمد منير داخل دار الأوبرا المصرية وستقام الحفل يوم 18 فبراير.

وأيضًا سيشارك في هذا الحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس وتقام هذه الحفلة يوم الأحد المقبل، الموافق 18 فبراير، بعدما تم تأجيلها حيث قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ من قبل إقامة الحفل غدًا السبت.

ماجد المهندس

محمد منير

شيرين عبد الوهاب

وتأتي لقاءات تركي ال شيخ في زياراته لمصر لبدء مشورع تعاون فني كبير بين مصر والسعوديه ووفي اطار موسم الرياض ومهرجان العلميين

كما تم انشاء صندوق لرعايه وانتاج افلام خليجية وسعودية ومصرية ضخمة وإقامة عدد من المسرحيات علي مسارح المملكة.

تركي آل الشيخ

مني زكي وفيلم السيرة الذاتية لـ كوكب الشرق أم كلثوم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتأسيس صندوق big time، أن الفنانة منى زكي سوف تبدأ خلال الأيام القادمة التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.