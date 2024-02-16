رمضان 2024.. أمير كرارة ينتهى من مشاهد منزل العائلة فى "بيت الرفاعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أنتهى فريق العمل بقيادة النجم أمير كرارة من تصوير مشاهد ديكور العمل الرئيسي في مسلسله الجديد "بيت الرفاعي"، الذي يتمثل في منزل عائلة الرفاعي، وقد استغرق التصوير عدة أسابيع، ومن المخطط أن يتم تصوير باقي المشاهد في مناطق مختلفة خلال الفترة القادمة.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، وضم مسلسل “بيت الرفاعي” كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

أخر أعمال سوق الكانتو

يعد مسلسل "سوق الكانتو" الذي شارك به الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، هو أخر أعماله في الدراما التليفزيونية، ولعب خلاله دور طه القماش وهو نصاب، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي تاريخي