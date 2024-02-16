نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "فراولة" تعرف على أبطاله وتفاصيل العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت watch it الإعلان التشويقي لمسلسل “ فراولة” والمقرر أن يتم عرضه في السباق. الرمضاني المقبل وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج تفاصيل مسلسل “ فراولة” وأبطال المسلسل.

فراولة

تفاصيل مسلسل “ فراولة ”

ينتمي إلي المسلسلات القصيرة ذات ال ١٠ وال ١٥ حلقة فهو يتكون من ١٥ حلقة وهذه المرة الأولى التي تشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني بالمسلسلات القصيرة.

أحداث مسلسل “ فراولة ”

تدور أحداث المسلسل حول تتبع قصة فتاة تُدعى فراولة، نجلة حارس عقار في الزمالك، تمتلك مهارة قراءة الفناجين، وتجسد قصة مثيرة حيث تنطلق في رحلة غير متوقعة. تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تهدف إلى جلب الطاقة الإيجابية والسعادة والنجاح المالي. بفضل جهودها، تستحوذ على الشركة وتصبح مالكتها، وتقودها نحو نجاح كبير. ومع ذلك، تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الحقيقي على حياة متابعيها، أو هل كل ذلك مجرد وهم يعيشونه.

أبطال مسلسل “ فراولة ”

يشارك في بطولة مسلسل “ فراولة ” الفنانة نيللي كريم والفنانة شيماء سيف، والفنان صدقى صخر، والفنان أحمد فهيم، والفنانة علا رشدى، والفنانة جيلان علاء، الفنان تونى ماهر، الفنان حجاج عبدالعظيم، الفنانة دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى