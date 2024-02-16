نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر عن شخصيتها في "جودر": دوري مفاجأة في رمضان ويجمع بين الخير والشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة وفاء عامر تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد التي يحمل اسم "جودر"، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، وعلاقة دورها بدور النجم ياسر جلال، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" التي تقدمة الإعلامية شافكي المنيري، المذاع عبر القناة الأولى.

وقالت وفاء عامر: "دوري أم جودر، والمفاجأة إن أيتن عامر بتعمل نفس الدور وهي صغيرة، وده لأول مرة".

وأستكملت حديثها قائلة: "أيتن عامر بتظهر في الحلقات الأولى، وأنا أكمل الدور من الحلقة الرابعة، وأيتن ممثلة عظيمة ومجتهدة، وأشهد لها كزميلة وليس كأختي".

وردا على سؤال عن طبيعة دورها في مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل، قالت وفاء عامر: "دور مفاجأة وفيه الخير والشر في نفس الوقت زي الطبيعة البشرية، وإن البني آدم دائما يبحث عن الخير فيلاقي نفسه في طريق الشر".

وأضافت: "الشخصية بتحاول حماية حد من دمها ولحمها، وده يضطرها تقع في حاجات كثيرة".

وأكدت وفاء عامر أنها ستشارك كضيفة شرف في مسلسل "دون مقابل" للمنتج محمد فوزي، وسيكون هذا العمل هو الثاني الذي تجتمع فيه مع شقيقتها أيتن عامر في شهر رمضان، مشيرة إلى أهمية المسلسل وتميز حبكته الدرامية التي يتولى كتابتها حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

ووضحت وفاء عامر أن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ومنهم هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، ونضال الشافعي، وأيتن عامر، ومنة فضالي.