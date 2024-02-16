نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. "تاجر أسماك".. تفاصيل "المعلم" لـ مصطفى شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان مصطفى شعبان العام الماضي بجذب قلوب الجمهور وذلك بعد تجسيده شخصية زين في مسلسل “ بابا المجال” ليعود بقوة هذا العام ولكن إلي الجانب الشعبي فهذا التقرير يكشف دوت الخليج الفني تفاصيل مسلسل “ المعلم” وأبطاله.

مسلسل المعلم

تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في “ المعلم”

يجسد الفنان مصطفى شعبان شخصية معلم تاجر أسماك وهذا ما قد يبدو في البرمو التشويقي التى قد طرحتها منصة watch it وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المعلم يجمع بين سهر الصايغ ومصطفى شعبان من جديد

للمرة الثانية يجمع عمل درامي بين الثنائي الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ على التوالي وذلك بعد مشاركتهم ونجحهم في مسلسل “بابا المجال”

أبطال مسلسل “المعلم”

مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان، الفنانة سهر الصايغ، الفنانة هاجر أحمد، الفنان القدير أحمد بدير، الفنانة إنتصار، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.