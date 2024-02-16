تامر حسني يكشف عن المشهد الأقرب له من كليب "30 حياة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح نجم الجيل تامر حسني أول أمس، كليب جديد من ألبوم "هرمون السعادة" وجاء طرح الكليب تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وحمل الكليب اسم "30 حياة" وقدم تامر حسني خلال الكليب الصوت الجديد مها فتوني.

أغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

بوستر كليب 30 حياة

نجاح كليب “30 حياة” لـ تامر حسني

والجدير بالذكر أن كليب "30 حياة" قد لقي تفاعل كبير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 396 ألف مشاهدة واحتل التريند الخامس عبر يوتيوب.

تامر حسني يكشف عن المشهد المُحبب له من كليب "30 حياة"

وكشف نجم الجيل تامر حسني عن المشهد الأقرب له من كليب "30 حياة" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر مقطع من الكليب وعلق عليه قائلًا: "أنا شخصيًا بحب المشهد ده أو ي، من كليب 30 حياة".

وجاء في المشهد صديقهم وهو شاب مصاب بالشلل ولا يقدر على الوقوف فيأتي تامر حسني وصديقه يقومون بربط قدمه بقدميهم ويساعدونه على الوقوف لكي يعترف بحبه لحبيبته.

ماذا تقول كلمات أغنية "30 حياة" ؟

إنتي الوحيده اللي عارفه مفتاح قلبي فين

وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده

بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين

طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده

إنتي الحياة بالنسبة ليا واللي فيها

مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها

خد مني عمري يارب كله وإديها

وأنا لو هعيش ٣٠ حياة هفديك بيها

جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش

وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك

بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا

إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا

إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها

مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها

خد مني عمري يارب كله وإديها

وأنا لو هعيش ٣٠ حياة هفديك بيها