الجمعة: (ديوان) اللغة العربية.. بين الشعر والفن بمركز الابداع

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية - برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش- في الخامسة مساء اليوم (الجمعة ١٦ فبراير) بمركز الابداع الفني بساحة الأوبرا، لأول مرة أمسية ثقافية فنية بعنوان " الديوان.. ليالي الشعر والفن واللغة".

حيث يمزج الفنان محمود موسى بين الفن واللغة في تجربة فريدة من نوعها، تعتمد على استخدام أصول اللغة العربية وقواعدها في المعايشة والتأثر من خلال ما يدور حولنا في تفاصيل اليوم وهذا ما يحاول تصحيح المغلوط منه محمود بالفن.

و يشارك "موسى" جمهوره بموهبته فى التمثيل والغناء والمحاضرة والألعاب اللغوية محاولا أن يزيل الحائل بين الناس واللغة العربية بشكل عصرى ملائم للتطور الموجود حاليا ليؤثر إيجابا فى الكثير من الشباب.

و الجدير بالذكر أن محمود موسى تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس، وقدم برنامج (كبسولات لغوية) بساقية الصاوى لمدة خمس سنوات كما شارك ايضا بتقديم البرنامج في أماكن مختلفة منها: مسرح نقابة الصحفيين وجامعة بدر وغيرهما.