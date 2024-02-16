انت الأن تتابع خبر القبض على البلوجر سوزي الأردنية.. صاحبة تريند الشارع اللي وراه في يد الشرطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على البلوجر سوزي الأردنية في الساحل التي تتبع محافظة القاهرة، وهذا جاء بتهمة نشر فيديوهات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك جاء بالتعدي على القيم الأسرية المصرية.

القبض على البلوجر سوزي الأردنية

وألقت الشرطة القبض على البلوجر سوزي الأردنية بعدما تقديم الكثير من المحامين بالعديد من البلاغات إلى النائب العام ضدها، وهم يتهمونها في هذه البلاغات بتقديم بعض الفيديوهات الخارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية الخاصة بالمجتمع، وتشمل على محتوي يتعدى على كل القيم الأسرية وهدمها، وذلك لأنها قامت بنشر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي قامت فيه بسب وتحقير والدها أمام الجميع.

وتم إلقاء القبض على سوزي صاحبة تريند الشارع اللي وراه في أجد المطاعم وتمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، وهي تقدم الكثير من الفيديوهات على الموقع المخصص للفيديوهات القصيرة تيك توك، وفي الفترة الأخيرة انتشر اسمها بشكل كبير بين الجميع.

سوزي الأردنية