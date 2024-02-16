انت الأن تتابع خبر قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لـ أحمد مكي.. المزاريطة راجعة من تاني والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أذاعت الشركة المنتجة لـ مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن برومو المسلسل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، ولقى رواجا كبيرا، حيث نشرت عدد من الصور ومقاطع فيديو عن كواليس الحلقات الجديدة، والتي أظهرت أن الجزء الثامن سيحمل الكثير من المفاجأت للجمهور.
أوي الجزء الثامن في رمضان 2024
- ينتظر الجمهور المصري والعربي عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في شهر رمضان 2024، حيث استطاع المسلسل أن يحافظ على نجاحه خلال الأجزاء السبعة الماضية، ولعل من أهم أسباب نجاحه عدم إجراء تغييرات واسعة في فريق عمل المسلسل والشخصيات الرئيسية بقدر كبير، وهو ما أدى إلى ارتباط الجمهور بأبطال العمل.
قنوات عرض مسلسل الكبير أوي في شهر رمضان الجزء الثامن
- يعرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي على عدد من القنوات وهى: قنوات ON، قناة cbc، قناة الحياة، شبكة قنوات dmc، منصة watch it.
أبطال الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي
- لم يحدث تغيير في فريق عمل مسلسل الكبير أوي، حيث يشارك في بطولة الجزء الثامن من المسلسل: أحمد مكي، ورحمة أحمد، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبو سريع، وظهرت الصور المتداولة عن المسلسل ظهور الفنانة أمينة خليل كضيفة شرف ضمن حلقات الجزء الجديد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.