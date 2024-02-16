انت الأن تتابع خبر قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لـ أحمد مكي.. المزاريطة راجعة من تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أذاعت الشركة المنتجة لـ مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن برومو المسلسل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، ولقى رواجا كبيرا، حيث نشرت عدد من الصور ومقاطع فيديو عن كواليس الحلقات الجديدة، والتي أظهرت أن الجزء الثامن سيحمل الكثير من المفاجأت للجمهور.

أوي الجزء الثامن في رمضان 2024

ينتظر الجمهور المصري والعربي عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في شهر رمضان 2024، حيث استطاع المسلسل أن يحافظ على نجاحه خلال الأجزاء السبعة الماضية، ولعل من أهم أسباب نجاحه عدم إجراء تغييرات واسعة في فريق عمل المسلسل والشخصيات الرئيسية بقدر كبير، وهو ما أدى إلى ارتباط الجمهور بأبطال العمل.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي في شهر رمضان الجزء الثامن

يعرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي على عدد من القنوات وهى: قنوات ON، قناة cbc، قناة الحياة، شبكة قنوات dmc، منصة watch it.

أبطال الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي