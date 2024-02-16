نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويل سميث يستعد لدوره السينمائي القادم عن حرب العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم ويل سميث للمشاركة في بطولة مشروع سينمائي جديد ضخم، محاولا الخروج من فترة العزل التي عانا منها في اعقاب حادثة الصفع الشهيرة في حفل الاوسكار.

ووفق صحيفة ديلي ميلن تفق سميث على اداء شخصية عسكري سابق شارك في حرب العراق، سيكون مقتبس من رواية تحمل عنوان Devils in Exile.

أيضا يجتمع الفنان الشاب "ديف بتل" مع النجمة الحاصلة على الاوسكار "أوليفيا كولمان" في بطولة مشروع سينمائي جديد، ستدور أحداثه في اطار رومانسي نفسي معقد.

ووفق موقع "ديد لاين"، هذا الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Wicker، ومن المقرر إنطلاق حملة التوزيع والترويج له في مختلف سينمات العالم، مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

الفيلم ستكون قصته مقتبسة من رواية قصيرة طرحت بعنوان The Wicker Husband للمؤلفة "أورسولا ويلز جونز"، وسيخرجه ايلنور ويلسون واليكس هيوستن فيسكر.

أعمال مقتبسة قادمة

وكان قد بدأ النجم البريطاني الكبير كينيث براناه تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يطرح ضمن سلسلة أعمال يصورها براناه تقتبس من روايات للمؤلفة الشهيرة أجاثا كريستي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يجرى تصويره حاليا في مدينة البندقية.

A Haunting in Venice

والفيلم الجديد الذي يقوم بتصويره حاليا كينيث براناه، هو فيلم من المقرر أن يطرح بعنوان A Haunting in Venice.

والفيلم سيكون الثالث الذي يطرح ضمن مجموعة افلام، صورها كينيث تقتبس احداثها من روايات اجاثا كريستي، الأول منها طرح في عام 2017 بمشاركة النجم جوني ديب في البطولة، وكان بعنوان Murder On the Orient Express.

الفيلم الثاني، طرح بعنوان Death On The Nile وكان بمشاركة جال جادوت في دور البطولة، وهي بالكامل اعمال مقتبسة من روايات لكريستي.