شاهد الآن.." قصة مسلسل صدفة على منصة " Watch it" رمضان 2024"

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن.." قصة وأحداث مسلسل صدفة على منصة " Watch it" رمضان 2024"

مسلسل صدفة، قصة مسلسل صدفة، أحداث مسلسل صدفة، تشارك الفنانة ريهام حجاج في مسلسلات رمضان 2024، حيث تظهر في عمل درامي يُعرف بمسلسل "صدفة" والذي سيعرض على القنوات الفضائية والمنشآت الإلكترونية.

وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على إفادتكم بكل أحداث مسلسل "صدفة" التي تدور في إطار اجتماعي مشوق.

وحسب البرومو الدعائي الذي كشفت عنه الشركة المنتجة، ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدي، تحمل اسم صدفة عجيبة، تعمل داخل إحدى المدارس، واعتمدت «لوك» مختلف، ليكشف عن طبيعة شخصيتها باعتبارها فتاة شعبية من طبقة متوسطة.

قصة مسلسل صدفة:



تأتي قصة مسلسل صدفة الذي ينافس في دراما رمضان، من خلال فتاة اسمها صدفة عجيبة، تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي.



أحداث مسلسل صدفة رمضان 2024:

شاهد الآن.." قصة وأحداث مسلسل صدفة على منصة " Watch it" رمضان 2024"

وتتصاعد الأحداث في إطار مشوق ملئ بالمفاجآت، في ظل محاولات كشف تفاصيل حياة الفتاة صدفة وما يحيط بها من غموض، وهل سيقوم فؤاد مهران بالتعامل معها أو محاولة إيذاءها؟ خصوصًا إذا كان الأمر له علاقة بابنته الصغيرة، وسعيه لمعرفة ما الذي يجمع بين الابنة وصدفة، ولماذا تتدخل الأخيرة في حياتهم، وهل هناك أسرار خطيرة أصبحت على علم بها؟

أبطال وصناع مسلسل صدفة:



يشارك في بطولة مسلسل صدفة سلوى خطاب، ميار الغيطي، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج شركة فانتدج