نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي الجديد لفيلم Godzilla x Kong: The New Empire في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح إعلان ترويجي جيدد لفيلم Godzilla x Kong: The New Empire، أحدث اجزاء السلسلة الشهيرة لأفلام جودزيلا.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان الترويجي للفيلم، الذي تستكمل به سلسلة افلام الوحوش التي شارك في بطولتها سابقا مايلي بوبي براون وألكسندرسكارسجارد.

ضمن أفلام السلاسل أيضا، تستكمل واحدة من أشهر سلاسل افلام الرعب في هوليوود، بجزء جديد، وهي سلسل افلام "طرد الأرواح" أو The Exorcist.

هذا الجزء الجديد يطرح بعنوان The Exorcist: Believer، ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي تشارك في بطولته "إيلين بورستين".

وقرر رسميا طرح الفيلم للعرض بتاريخ 13 من شهر أكتوبر المقبل، بعد 50 عام من طرح الجزء الأول من السلسلة عام 1973.

إعلانات ترويجية جديدة

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل The Witcher، الذي يعود في موسمه الثالث للعرض عبر نتفليكس بداية من 27 يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي المطول للمسلسل الناجح، في موسمه الثالث الذي سيكون الأخير لهنري كافيل.

بديل هنري كافيل

و فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.