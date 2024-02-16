القاهرة - محمد ابراهيم - "اتفرج بكل سهولة".. ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان رمضان 2024

مسلسل المؤسس عثمان، موعد مسلسل المؤسس عثمان، القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، مسلسل المؤسس عثمان يعتبر من أشهر المسلسلات التركية التي يتابعها العديد من الأشخاص داخل تركيا والوطن العربي بأكمله وذلك لأن مسلسل المؤسس عثمان يضم أهم الأحداث التاريخية.

وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على عرض كافة تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان وترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان حرصًا منا على تلبية رغباتكم وإليكم التفاصيل.



مواعيد عرض مسلسل الموسس عثمان في رمضان 2024:

يتم عرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الأربعاء وذلك على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات، بينما يعرض في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، ويعاد المسلسل يوم الخميس على قناة دوت الخليج الجزائرية وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 9 بتوقيت مصر، بينما يتم عرضه في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

ترددات بعض القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان:

"اتفرج بكل سهولة".. ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان رمضان 2024



- تردد قناة آي تي في على عرب سات:



التردد: 10692.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.



- تردد قناة دوت الخليج الجزائرية على عرب سات:



التردد: 11034.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.



- تردد قناة دوت الخليج على القمر الصناعي نايل سات:



التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصويب: ¾.

معدل الترميز: 27500.