كيت هادسون تكشف عن مفاجأة تربطها بفيلم Home Alone 2

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة كيت هادسون عن مفاجأة للمرة الاولى، بأنها كانت مشاركة في فيلم Home Alone 2، حين كانت لاتزال في سن العاشرة.

ووفق ديلي ميل، قالت كيت في حوار جديد، أنها تحصل على مقابل مادي نظير مشاركتها في الفيلم، كضيفة شرف، مقابل ما يصل لـ 10 سنتات فقط.

أيضا كان قد حصل أخيرا الممثل الشهير ماكولي كولكين على نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، على الرغم من تحقيقه لشهرة واسعة منذ سن صغيرة.

ووفق ديلي ميل، كولكن كان قد عرف بمشاركته في بطولة افلام Home Alone التي طرحت في تسعينيات القرن الماضي.

وحصل كولكين نجمته على ممر الشهرة في احتفالية حضرتها النجمة القديرة كاثرين اوهارا التي جسدت دور والدته في نفس الفيلم.

نجوم على ممر الشهرة

و كان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها اصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرا لما قدمه من اعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

نجوم آخرين

وخلال عام 2023، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلو بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد ايام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

ايضا، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفال الاشقاء جوناز لمراسم رفع الستار عن نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود.