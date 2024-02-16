هجوم على دوا ليبا وبيلا حديد بسبب دعمهن لغزة

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجمت مواقع الفن واخبار المشاهير الاجنبية مجموعة من مؤدين اغنيات الراب التابعين للكيان الصهيوني المحتل، بعد مهاجتهم لدوا ليبا وبيلا حديد بسبب دعمهن لوقف اطلاق النار في غزة.

ووفق ديلي ميل، تجاوز مؤدوا الراب في اغنية جديد حدود التطاول، بمطالباتهم بقتل دوا ليبا وجيجي حديد بسبب هذا الدعم.

وقف العدوان

تقدم مجموعة من كبار النجوم في هوليوود بطلب رسمي للرئيس الامريكي جو بايدن لاتخاذ قرار فوري بوقف اطلاق النار خلال العدوان الجاري حاليا في قطاع غزة من الجانب المحتل.

ويقول موقع ديد لاين، أن مجموعة من كبار النجوم في هوليوود، تحركوا بالتعبير عن تعاطفهم مع الضحايا من المدنيين في غزة، مطالبين بايدن بإجبار الجانب الاسرائيلي المحتل بوقف فوري لاطلاق النار.

ومن ضمن الفنانين الذين تقدموا بهذا الطلب في خطاب جماعي، كل من ريز أحمد ومارك رفالو، وجيسكا شاستين، وكيت بلانشيت ورزاريو داوسون، واوسكار اسحاق، وواكين فينيكس، واليسا ميلانو وجون ستيورات.

تضامن معهود

والمجموعة التي عبرت عن تضمانها ليس بالجديد عليهم المشاركة في حملات تضامن مشابهة، وابرزهم الممثلة جيسكا شاستين، التي سبق وأن تضامن مع عدد من القضايا الانسانية.

وفي الوقت نفسه، وقع الاختيار على النجمة جيسكا شاستين لتكون رئيسة للجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي إلى جانب مجموعة مميزة من صناع السينما العالميين.