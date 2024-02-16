نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الإبتدائي الدور التمهيدي 2024 بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2024، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الأول.

تُعتبر نتائج السادس الابتدائي في العراق من اللحظات المهمة والمرتقبة للطلاب وأولياء الأمور، ويُنتظر بفارغ الصبر ظهور النتائج عبر المواقع الرسمية، ومن بين هذه المواقع قد تكون موقع “نتائجنا” وتعد ظهور النتائج فرصة للطلاب لمعرفة أدائهم في الامتحانات والاحتفال بنجاحهم، أو البحث عن الفرص للتحسين في الدور الثاني إذا لزم الأمر، وتهدف هذه النتائج إلى تشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد والتفاني في التعلم، وتقديم دعم وتشجيع من قِبل الأهل والمعلمين لتحقيق النجاح المستمر في مسارهم التعليمي.

رابط النتيجة:

المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف تعلن نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024.

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المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار تعلن نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024.

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خطوات الاستعلام عن النتيجة:

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

أو قم بالدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

و قم باختيار المحافظة وإدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

القيام بالضغط على طباعة النتيجة PDF.

يمكنك معرفة النتيجة الخاصة بك بالتفصيل اضغط هنــــــــــــــا للحصول على النتيجة