نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ظهرت" نتيجة الصف السادس 2024 بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة السادس الابتدائي 2024 العراق، ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، أشتعلت محركات البحث الالكترونيه، ومواقع التواصل الإجتماعي عن نتائج الصف السادس الابتدائى العراق 2024 الدور الأول، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 ظهرت في ثلاث محافظات أمس الموافق يوم الأربعاء 14 فبراير الحالي.

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى 2024 العراق الدور الأول برقم الجلوس أو الأسم وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية.

الدخول الو موقع نتائجنا الالكتروني، أو موقع وزارة التعليم العراقية. ثم اضغط على نتائج الامتحانات.

كتابة اسم الطالب والرقم الخاص بالامتحان.

ثم اختار المحافظة التى ينتمى لها الطالب. اضغط على زر الاستعلام.

سوف تعلن النتائج على شكل ملفات. حدد المحافظة المطلوبة.

اضغط على زر البحث سوف تظهر لك النتيجة قم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر، وبعد ذلك ابدأ فى البحث عن الاسم المطلوب وذلك من خلال خانة البحث.

يذكر أن وزارة التربية العراقية أتاحت كذلك إمكانية الإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات من الصف السادس الابتدائي التمهيدي عبر موقع نتائجنا الإلكتروني ليسهل العمل على تنزيل النتيجة في هيئة كشوفات وحتى يتعرف عليها جميع الطلبة، مع العلم بأن باقي المحافظات يتم ظهورها بشكل متساوي عبر الموقع ذاته في العراق.

تُعتبر نتائج السادس الابتدائي في العراق من اللحظات المهمة والمرتقبة للطلاب وأولياء الأمور، ويُنتظر بفارغ الصبر ظهور النتائج عبر المواقع الرسمية، ومن بين هذه المواقع قد تكون موقع “نتائجنا” وتعد ظهور النتائج فرصة للطلاب لمعرفة أدائهم في الامتحانات والاحتفال بنجاحهم، أو البحث عن الفرص للتحسين في الدور الثاني إذا لزم الأمر، وتهدف هذه النتائج إلى تشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد والتفاني في التعلم، وتقديم دعم وتشجيع من قِبل الأهل والمعلمين لتحقيق النجاح المستمر في مسارهم التعليمي.

المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار تعلن نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024.

اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا للحصول على النتيجة

المديريالمديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف تعلن نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي.

اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا للحصول على النتيجة

https://drive.google.com/file/d/1ZaIYMr0BSoVRXlQWpRUwm0bFDqTRuBTi/view