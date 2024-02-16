"مارفل" تعلن عن أبطال فيلم  The Fantastic Four

القاهرة - محمد ابراهيم - اعلنت الصفحة الرسمية لاستديوهات مارفل، عن طاقم التمثيل الرسمي من ابطال فيلم The Fantastic Fou، ووفق ديد لاين، اعلنت مارفل عن ان بيدرو باسكال سيؤدي شخصية ريد ريتشارد، وفانيسا كيربي ستؤدي شخصية سو ستورم، وجوسيف كوين سيكون هيومن تورش، وايبون موس مجسدا لشخصية "ذا ثينج".

وضمن أحدث مشاريع مارفل، كان قد قال المخرج ماثيو فون أن فيلم Deadpool 3 سيكون بمثابة طوق النجاة الذي سينقذ عالم افلام مارفل الذي يعاني حاليا من تراجع في الشعبية بقدر كبير.

ووفق ديد لاين، تحدث ماثيو فون في حوار جديد، عبر من خلاله عن تنبؤاته التي تخص الفيلم السينمائي المنتظر بشدة، ويشارك في بطولته رايان راينولدز وهيو جاكمان.

ختام التصوير

وكان قد أعلن النجم رايان راينولدز عن ختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد Deadpool 3، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع انستجرام.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرها راينولدز، ووجه من خلالها التحية لطاقم عمل الفيلم، والنجم هيو جاكمان الذي شارك في البطولة وذلك بعد أن ظهر النجم رايان راينولدز في لقطات تشويقية جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ظهر خلالها بقصة شعر مختلفة عن اطلالة الشخصية المعهودة.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الجديدة من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي يعتبر أهم عمل سينمائي منتظر من عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

تحذير من التسريبات

وعلى عكس طبعه الفكاهي المعهود، كان قد لجأ رايان راينولدز لمخاطبة متابعيه بشكل جدي، للحد من انتشار اللقطات المسربة من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ووفق موقع ديد لاين، قال راينولدز عبر خاصية ستوري، موجها حديثه للمتابعين، أن مشاهدة العمل السينمائي داخل السينما يزيد من فرصة الاستمتاع والمفاجأة.

وطالب راينولدز متابعيه، بالمساهمة في الحد من أزمة التسريبات للقطات من موقع التصوير، وكانت قد اعلنت ستديوهات مارفل عن قرارها بتأجيل فيلم Deadpool 3، بعد أن كان مقررا طرحه للعرض في 3 مايو من عام 2024 المقبل.