"ظهرت" نتيجة الصف السادس 2024 بالعراق

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت وزارة التربية العراقية، منذ قليل، إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في بعض المحافظات، ويمكن للطلاب الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا، حيث تتوفر النتائج على شكل ملف PDF.

و يُشدد في هذا المقال على طريقة الاستعلام عن نتائج السادس التمهيدي 2024 لجميع الطلاب في محافظات العراق.

كما تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة ذي قار، بعد إعلان المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار النتائج.

اعرف نتيجتك الآن موقع وزارة التربية العراقية.. نتائج السادس التمهيدي في محافظة النجف وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، نتائج السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة النجف، بعد إعلان المديرية العامة للتربية في المحافظة نتائج امتحانات الدور التمهيدي السادس الابتدائي الخارجي.

ويمكنكم الآن استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024 الدور الأول في العراق بكل سهولة من خلال القيام بالتالي:

التوجه إلى موقع نتائجنا أو موقع وزارة التعليم العراقية.

القيام بالنقر على نتائج الامتحانات.

بعد ذلك يتم كتابة اسم الطالب والرقم الخاص بالامتحان في الحقول المخصصة.

كتابة المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الاستعلام.

ستتوفر أمامك جميع كشوف النتائج على هيئة ملف بي دي أف.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

النقر على زر التنزيل للحصول على النتيجة وتحميلها على الجهاز الخاص بك.

البحث عن اسمك في خانة البحث.

لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 pdf في الكرح والرصافة وكل محافظات وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.. لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 pdf رسميا الآن، "رابط" لاستخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في الكرح والرصافة وجميع محافظات وزارة التربية العراقية هو اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا للحصول على النتيجة يمكن للطلاب والطالبات الآن استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في جميع محافظات العراق.

يذكر أن وزارة التربية العراقية أتاحت كذلك إمكانية الإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات من الصف السادس الابتدائي التمهيدي عبر موقع نتائجنا الإلكتروني ليسهل العمل على تنزيل النتيجة في هيئة كشوفات وحتى يتعرف عليها جميع الطلبة، مع العلم بأن باقي المحافظات يتم ظهورها بشكل متساوي عبر الموقع ذاته في العراق.

تُعتبر نتائج السادس الابتدائي في العراق من اللحظات المهمة والمرتقبة للطلاب وأولياء الأمور، ويُنتظر بفارغ الصبر ظهور النتائج عبر المواقع الرسمية، ومن بين هذه المواقع قد تكون موقع “نتائجنا” وتعد ظهور النتائج فرصة للطلاب لمعرفة أدائهم في الامتحانات والاحتفال بنجاحهم، أو البحث عن الفرص للتحسين في الدور الثاني إذا لزم الأمر، وتهدف هذه النتائج إلى تشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد والتفاني في التعلم، وتقديم دعم وتشجيع من قِبل الأهل والمعلمين لتحقيق النجاح المستمر في مسارهم التعليمي.