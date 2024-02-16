رالف فينس يستقر على مشروعه السينمائي الجديد كمخرج

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميا اختيار النجم البريطاني الكبير رالف فينس لمشروع سينمائي جديد سيتولى به مهمة الاخراج، ويطرح بعنوان The Beacon، ووفق موقع ديد لاين، الفيلم سيكون من سيناريو اصلي تمت صياغته خصيصا لطرحه كعمل سينمائي جديد على أن يتم اختيار ابطال العمل في وقت لاحق.

أيضا كانت قد، احتفلت النجمة كيتي هولمز بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Rare Objects الذي أقيمت فعاليات عرضه الخاص في مدينة نيويورك، ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور كيتي للعرض الخاص للفيلم الجديد، الذي تشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين الشباب.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Rare Objects، هو فيلم تقرر صدوره في صالات العرض السينمائية بتاريخ 14 أبريل الجاري، ويشارك في بطولة الفيلم جيم ستارجس وجوليا مايورغا، وديريك لوك، واسندرا سانتياجو، وجينا جون وجيمي ستانتون، وبورفا بادي.

والفيلم الجديد يعتبر أحدث تجربة اخراج للنجمة كيتي هولمز، التي عرف عنها تقديم مجموعة مميزة من الادوار السينمائية عبر مسيرتها الحافلة.

جديد العروض الخاصة في هوليوود

ومؤخرا، شهد مسرح دولبي الشهير في حي هوليوود الاحتفال بالعرض الخاص للموسم الجديد والختامي من المسسلسل الكوميدي الناجح The Marvelous Mrs. Maisel، ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل الجديد الذي تنتجه شركة أمازون، وسبق ان طرح منه 4 مواسم، على أن يكون هذا الموسم الخامس، هو الموسم الختامي منه.