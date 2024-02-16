انت الأن تتابع خبر دعوى قضائية ضد مسلسل جولة أخيرة لأحمد السقا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتخذ السيناريست المصري سيف أسامة، الإجراءات القانونية ضد صناع مسلسل "جولة أخيرة" للفنان أحمد السقا، والشركة المنتجة، بتهمة سرقة واقتباس أجزاء من فيلمه "الجولة الأخيرة".



ونقل موقع "فوشيا" عن أسامة، القول أن مسلسل "جولة أخيرة" يتشابه في أكثر من جزء من قصته التي قام بتسجيلها في الشهر العقاري المصري، مؤكداً أنه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد المسلسل إلا بعد التأكد من وجود صفات مشتركة لا يمكن حدوثها صدفة بين المسلسل المعروض وفيلمه، مشيرًا إلى التشابه في العنوان، حيث يحمل المسلسل اسم "جولة أخيرة" بينما يحمل فيلمه اسم "الجولة الأخيرة"، كما يناقش كلا العملين لعبة القتال MMA.



وأضاف السيناريست المصري: شخصية البطل في العملين تحمل اسم يحيى، وهو أمر غريب وعجيب، لا يمكن أن يتم التشابه فيه أيضاً.



وفيما يتعلق بكيفية وصول نص الفيلم إلى الشركة المنتجة ليتم اقتباسه في مسلسل "جولة أخيرة"، أشار السيناريست إلى أنه على مدار ما يقرب من 8 سنوات، قام بإرسال المعالجة الخاصة بالفيلم لأكثر من شركة إنتاج، وكذلك لمقربين منه، بهدف تقديم العمل للشاشة السينمائية، موضحًا أنه كان يعتقد أن الفكرة والمعالجة المكتوبة مسجلة رسميًا، مما يمنع أي تلاعب أو سرقة لها.



وتدور أحداث مسلسل "جولة أخيرة " حول "يحيى" الذي يؤدي شخصيته الفنان أحمد السقا، وهو ملاكم خاض العديد من التحديات بسبب ابتعاده عن ممارسة رياضة MMA، ليظهر مدربه القديم "تامبي" في حياته من جديد، ويحاول إقناعه للعودة إلى الفنون القتالية.



ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، حنان مطاوع، رشدي الشامي وآخرين، وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج الشركة اللبنانية Cedars Art Production .