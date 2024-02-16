راينا فريد شوقي ناعية علي خليفة "هتوحشنا يا أستاذنا.. الناس الحلوة بتسبنا"

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على نعي الفنان الراحل علي خليفة، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس.

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة الراحل علي خليفة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت: “البقاء لله في الأستاذ والفنان والمخرج والمعلم المحترم علي خليفة من أنضف وأطيب الناس”.

وأردفت رانيا فريد شوقي، قائلة: “أنا محظوظة إني اشتغلت معاه ممثل ومخرج كانت مسرحية اسمها لعب عيال على المسرح القومي عرض ماتنية فصل واحد من أحلى المسرحيات اللي شاركت فيها، مع السلامة هتوحشنا يا أستاذنا الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. الناس الحلوة بتسبنا وتفارق لله الأمر من قبل ومن بعد”.

وفاة الفنان علي خليفة

وكان أعلن مساء أمس الخميس الفنان مراد مكرم، وفاة الفنان علي خليفة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “وداعًا الفنان علي خليفة الأستاذ والمعلم الدوام لله.. الصلاة مسجد الرحمن الرحيم”.

من هو علي خليفة

جدير بالذكر أن الفنان علي خليفة هو ممثل ومخرج مصرى،.. وقد بدأ نشاطه الفنى فى الثمانينيات من القرن الماضى، كما أدى أدوارا صغيرة فى السينما والتليفزيون، ومن المسلسلات التى عمل بها "الرجل والحصان و"شرف فتح الباب"، وعمل مخرج منفذ لمسلسل "الخروج من المأزق"" عام 1996.