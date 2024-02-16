نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مات ديمون يلمح بعودته من جديد لأفلام Bourne في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات جديدة له، لمح النجم مات ديمون بقرب عودته لسلسلة افلام Bourne للجاسوسية والحركة سيكون هو الجزء السادس من السلسلة، ووفق موقع ديد لاين، الفيلم سيعود من جديد بمشاركة ديمون في دور البطولة، بعد غياب سنوات طوال عن هذه الشخصية.

وكان قد ظهر النجم مات ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه القادم، الذي يتعاون به مع النجم كيسي أفليك في دور البطولة.

وظهر ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد الفيلم في مدينة ونيشستر التابعة لمدينة بوسطن، وكان برفقته كيسي أفليك الحاصل سابقا على الاوسكار.

تعاون جديد

ويعتبر هذا الفيلم الجديد أحدث تعاون لمات ديمون مع عائلة أفليك، بعد أن سبق وظهر في بطولة فيلم AIR مع النجم بن أفليك، الشقيق الأكبر للممثل كيسي أفليك، وحاليا يجرى تصوير مشاهد الفيلم الجديد لديمون وكيسي، في مدينة بوسطون، على أن يتم طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية خلال عام 2024 الجاري.

فيلم AIR

وكانت قد احتفل النجم بن أفليك بالعرض الخاص لفيلمه الجديد AIR، الذي يشارك في بطولته النجم مات ديمون، ضمن فعاليات مهرجان السينما SXSW في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور بن أفليك للعرض الخاص للفيلم الجديد، الذي يجسد به بن أفليك شخصية مؤسس علامة نايكي الأمريكية العالمية الشهيرة.