تعرف على أبرز المحطات والاعمال في حياة سامي سرحان في ذكري وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم ذكرى وفاه الفنان سامي سرحان والشهير ب أفية روح لامك امك اولى بيك من فيلم فول الصين العظيم للفنان محمد هنيدي، ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني ابرز المحطات والاعمال في حياه سامي سرحان، وولد سامي سرحان (25 ديسمبر 1930 -و حتي 16 فبراير 2005) وهو ممثل مصري، إسمه الحقيقي: أمين سامي الحسيني سرحان، وهو الشقيق الأصغر لكل من: شكري سرحان وصلاح سرحان، عمل في المسرح والتلفزيون مثل في عدد من الأفلام، وله ابن يعمل أيضا بالتمثيل واسمه أسامه سرحان.

أبرز الأعمال الفنية للفنان سامي سرحان

أبرز الأعمال الفنية للفنان سامي سرحان شارك سامي سرحان في أعمال عدة في بداية مشواره الفني منها «صاحب الجلالة، المدير الفني، الحرام»، وتألق سامي سرحان في تجسيد أدوار اشتهر بها لدى الناس في العديد من الأفلام ومنها، «موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، فول الصين العظيم، التجربة الدنماركية، الساحر، الناظر».

أشهر إفيهات الفنان سامي سرحان تميز الفنان سامي سرحان بإفيهاته التي تعلق بها الجمهور، ويستخدمها كمادة للسخرية والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أشهر تلك الإفيهات:

إفيهات من فيلم التجربة الدنماركية ألقى الفنان سامي سرحان إفيه في فيلم التجربة الدنماركية: «الدكتور قال لي أقف في حتة طراوة» مخاطبًا الفنان عادل إمام في الفيلم، تغزلًا في الفنانة نيكول سابا.

إفيه من فيلم الساحر جسد الفنان سامي سرحان شخصية سيد عصب في فيلم الساحر، مع الفنان محمود عبد العزيز وطلب سامي سرحان من محمود عبد العزيز، أن يضربه قائلا: «أديني بالروسية بقولك» ليسقط بعدها مغشيًا عليه.

إفيهات فيلم فول الصين العظيم شارك سامي سرحان مع محمد هنيدي، في فيلم فول الصين العظيم، وألقي إفيهات عدة تعلق بها الجمهور منها: «إنت لو مُت هتستريح.. اسمع إنت تروح لأمك»، و«اسمع يا محي.. زمانا ده ماينفعش فيه غير الحرامي المستقيم»، «أنا جابر الشرقاوي عم أشقية مصر وعميد المجرمين.. يطلع لي واد حفيد يمرمط سُمعتي في الأرض».

إفيهات من فيلم الناظر اشتهر سامي سرحان بإفيهاته في فيلم الناظر، ومنها: «عايزني أمضي.. طب أها»، «جرا إيه يا صلاح هو أنا بتاع كشري!».

من هو ابن سامي سرحان؟

تربى سامي داخل أسرة فنية، فهو الشقيق الأصغر لكل من الفنان شكري سرحان والفنان صلاح سرحان، ولديه ابن يعمل بالتمثيل اسمه “أسامة”.

متى توفى الفنان سامي سرحان؟

سامي سرحان (25 ديسمبر 1930 - 16 فبراير 2005) ممثل مصري.