انت الأن تتابع خبر أسعار تذاكر حفل أديل في ميونيخ تثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت المغنية البريطانية الشهيرة أديل إلى ردود فعل غاضبة من الجمهور بسبب أسعار تذاكر حفلها القادم في مدينة ميونيخ الألمانية هذا الصيف.



وفي أعقاب الطوابير الطويلة والانتظار لساعات من أجل الحصول على تذاكر بأسعار معقولة، اكتشفت الجماهير المتحمسة أن التذاكر الوحيدة المتاحة حاليًا تبلغ قيمتها 615 جنيهًا إسترلينيًا، وهي جزء من حزمة VIP تتيح الوقوف أمام المسرح، والدخول المبكر، بالإضافة إلى حصول على هدية مجانية.

وتصل تكلفة أفضل المقاعد في الحفل إلى 984 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 4600 درهم إماراتي). أما التذاكر ذات الأسعار المعقولة، فهي مخصصة للساحة الخارجية فقط، بسعر 60 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 300 درهم إماراتي) وقد بيعت بالكامل.



وعبّر المعجبون على منصة "إكس" عن استيائهم الشديد من هذه الأسعار، ووصفوها بأنها "إجرامية"، كما عبروا عن صعوبة وصولهم لحفلات الفنانين بسبب هذه التكاليف الباهظة.



وقال أحد المتابعين: لماذا يجعل هؤلاء الفنانون من الصعب جدًا على الأشخاص العاديين الذهاب لرؤيتهم على الهواء مباشرة؟ وعلق آخر: آمل أن تكون مدة الحفل ساعتين بسبب هذه الأسعار.



وعلى الرغم من الجدل الذي أثير حول هذه الأسعار، إلا أن أديل قررت إضافة 4 تواريخ إضافية لحفلاتها في أغسطس (آب) بسبب الطلب الكبير.



ومن المقرر أن تقدم المغنية الشهيرة عروضًا لعدة أيام متتالية في ميونيخ خلال شهر أغسطس (آب) من عام 2024. وستحيي النجمة العرض في ساحة خارجية تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الحدث، حيث ستلتقي بجمهورها الكبير .